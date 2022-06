Calciomercato Milan, rivoluzione in mediana: i due nuovi innesti (Di venerdì 17 giugno 2022) Per due centrocampisti che escono, ce ne sono due che arrivano. Il Calciomercato del Milan si fonda su una rivoluzione sulla linea mediana del campo: ecco le partenze e gli arrivi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SU INSTAGRAM Una mezza rivoluzione sulla mediana: questo potrebbe essere il riassunto del Calciomercato del Milan. Franck Kessié lascerà i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Per due centrocampisti che escono, ce ne sono due che arrivano. Ildelsi fonda su unasulla lineadel campo: ecco le partenze e gli arrivi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SU INSTAGRAM Una mezzasulla: questo potrebbe essere il riassunto deldel. Franck Kessié lascerà i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @Inter, i dettagli dell'offerta del @PSG_inside per Milan #Skriniar e la posizione dei nerazzurri - cmdotcom : #Calciomercato, #Milan in pressing per #Asensio: lui dice no al rinnovo col #RealMadrid, così può arrivare in rosso… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: accordo raggiunto con il Crotone per l'acquisto di #Messias - CalciomercatoRP : RT @AttilioMalena: Contatti frenetici tra #Inter e #Psg per Milan #Skriniar: i transalpini preparano il rilancio da sessantacinque milioni… - AlbertoLofoco : RT @oceanjerrie: Per i 2 mesi di calciomercato mi piacerebbe essere tifosa dell’AC Milan perché andrei a letto tutte le sere con la consape… -