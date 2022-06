Calciomercato Fiorentina, Italiano vuole l’attaccante del Real Madrid! (Di venerdì 17 giugno 2022) Ore importanti quelle sull’asse Firenze-Madrid. I viola trattano con i Blancos non solo per il prolungamento del prestito di Odriozola, ma anche, secondo quanto riportato da Goal.com, per l’attaccante serbo Jovic. Jovic Real Madrid Fiorentina l’attaccante classe ’97 è in Spagna dal 2019 ma, a causa di alcuni infortuni e della spietata concorrenza nel suo reparto, non è mai riuscito a esprimersi al meglio e sta faticando per tornare lo stesso giocatore che all’Eintracht Francoforte ha fatto innamorare il Real. 60 milioni la cifra spesa dalle Merengues per accasarsi il serbo. Pesa tanto anche l’ingaggio di 9 milioni che, attualmente, rappresenta lo scoglio più grande per la Fiorentina. Commisso però ha manifestato il proprio interesse verso il giocatore e il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) Ore importanti quelle sull’asse Firenze-Madrid. I viola trattano con i Blancos non solo per il prolungamento del prestito di Odriozola, ma anche, secondo quanto riportato da Goal.com, perserbo Jovic. JovicMadridclasse ’97 è in Spagna dal 2019 ma, a causa di alcuni infortuni e della spietata concorrenza nel suo reparto, non è mai riuscito a esprimersi al meglio e sta faticando per tornare lo stesso giocatore che all’Eintracht Francoforte ha fatto innamorare il. 60 milioni la cifra spesa dalle Merengues per accasarsi il serbo. Pesa tanto anche l’ingaggio di 9 milioni che, attualmente, rappresenta lo scoglio più grande per la. Commisso però ha manifestato il proprio interesse verso il giocatore e il ...

