Calciomercato Empoli, nuova idea per la difesa: può arrivare dal Milan (Di venerdì 17 giugno 2022) Una delle rivelazioni della scorsa Serie A è senza ombra di dubbio l‘Empoli di Fabrizio Corsi. Il presidente dell’Empoli ha deciso di esonerare comunque il tecnico Andreazzoli, nonostante comunque l’invidiabile annata, reo di aver avuto un’involuzione troppo forte nel girone di ritorno. Infatti il gioco spumeggiante del girone d’andata ha lasciato spazio ad una frenesia e poche trame offensive nel girone di ritorno che hanno fatto precipitare la squadra toscana nelle zone basse della classifica. Nonostante ciò non si è mai del tutto avvertita la paura della retrocessione, forse perchè il distacco venutosi a creare già a gennaio ha permesso al club azzurro di prenderla con leggerezza. Paolo Zanetti Mattia Caldara Venezia FC Intanto sul fronte mercato il club azzurro vuole rinforzarsi per provare a mantenere la categoria e secondo quanto ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) Una delle rivelazioni della scorsa Serie A è senza ombra di dubbio l‘di Fabrizio Corsi. Il presidente dell’ha deciso di esonerare comunque il tecnico Andreazzoli, nonostante comunque l’invidiabile annata, reo di aver avuto un’involuzione troppo forte nel girone di ritorno. Infatti il gioco spumeggiante del girone d’andata ha lasciato spazio ad una frenesia e poche trame offensive nel girone di ritorno che hanno fatto precipitare la squadra toscana nelle zone basse della classifica. Nonostante ciò non si è mai del tutto avvertita la paura della retrocessione, forse perchè il distacco venutosi a creare già a gennaio ha permesso al club azzurro di prenderla con leggerezza. Paolo Zanetti Mattia Caldara Venezia FC Intanto sul fronte mercato il club azzurro vuole rinforzarsi per provare a mantenere la categoria e secondo quanto ...

