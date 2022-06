Calciomercato Cagliari: tre possibili cessioni al Monza (Di venerdì 17 giugno 2022) . Incontro oggi tra le due società L’asse tra Cagliari e Monza è caldissimo. Sul tavolo una tripla operazione di mercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio è terminato il summit di Calciomercato tra Cagliari e Monza. I discorsi tra i due club vertevano su un possibile triplo colpo per i brianzoli: Joao Pedro, Nandez e Carboni. L’incontro non ha portato alla fumata bianca e le parti si riaggiorneranno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) . Incontro oggi tra le due società L’asse traè caldissimo. Sul tavolo una tripla operazione di mercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio è terminato il summit ditra. I discorsi tra i due club vertevano su un possibile triplo colpo per i brianzoli: Joao Pedro, Nandez e Carboni. L’incontro non ha portato alla fumata bianca e le parti si riaggiorneranno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

