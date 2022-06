Calciomercato Atalanta, Demiral acquistato a titolo definitivo dalla Juventus (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Atalanta decide di riscattare il difensore turco, Merih Demiral dalla Juventus. Il comunicato ufficiale del club nerazzurro Leggi su mediagol (Di venerdì 17 giugno 2022) L'decide di riscattare il difensore turco, Merih. Il comunicato ufficiale del club nerazzurro

Pubblicità

DiMarzio : .@Atalanta_BC I Interesse per Nuno #Tavares dell'@Arsenal, ma le condizioni dei Gunners non convincono i nerazzurri - DiMarzio : #Demiral non è più della @juventusfc: appena esercitato il diritto di riscatto per 20 milioni, l'@Atalanta_BC manda… - DiMarzio : L'@Atalanta_BC adesso è sempre più convinta di riscattare #Demiral dalla @juventusfc: in questi minuti la decisione… - tuttoatalanta : Juventus, per Demiral all'Atalanta si è parlato di Brambilla per la panchina dell'Under23 - tuttoatalanta : Sondaggi di Atalanta e Napoli per Beto: l'Udinese alza il muro e lo considera incedibile -