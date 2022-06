Calcio | Tevez sarà il nuovo allenatore del Rosario Central

Pubblicità

Tevez sarà il nuovo allenatore del Rosario Central - Tevez allenatore del Rosario: al via una nuova era - Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, Tevez vicino al Rosario Central: sarà il nuovo allenatore

Carlos Tevez sarà il nuovo allenatore del Rosario Central. La bomba arriva da Diario Olé. L'ex Juve aveva appena annunciato l'addio al calcio ma ha subito trovato il modo di restare nel giro. Andrà a allenare il Rosario Central. "Al via una nuova era", scrive il portale, perché l'ex attaccante della Juve, che pochi giorni fa ha dato l'addio al calcio giocato, ha detto sì alla panchina. Carlos Tevez sarà il prossimo allenatore del Rosario Central. Lo annuncia la stampa argentina. L'ex attaccante di Manchester United e Juventus dopo aver annunciato poche settimane fa il ritiro dal calcio giocato sta per cominciare la sua seconda vita nel calcio: a breve sarà ufficializzato come nuovo allenatore del Rosario Central.