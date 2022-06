Calcio, Palermo sempre più nelle mani del City Group: closing entro il 30 giugno (Di venerdì 17 giugno 2022) Mancano solo i dettagli per concludere il passaggio di proprietà del Palermo nelle mani del City Football Group, holding controllata dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, già proprietario del Manchester City. In questi giorni sono in corso importanti analisi dal punto di vista commerciale, ma secondo quanto apprende la Dire l’accordo è stato trovato per una cifra che rientra tra i 12 e i 15 milioni di euro, con il closing che dovrebbe arrivare al massimo entro il 30 giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Mancano solo i dettagli per concludere il passaggio di proprietà deldelFootball, holding controllata dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, già proprietario del Manchester. In questi giorni sono in corso importanti analisi dal punto di vista commerciale, ma secondo quanto apprende la Dire l’accordo è stato trovato per una cifra che rientra tra i 12 e i 15 milioni di euro, con ilche dovrebbe arrivare al massimoil 30. SportFace.

