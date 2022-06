Calcio: mercato Inter, oggi nuovo incontro con il Chelsea per Lukaku (Di venerdì 17 giugno 2022) Milano, 17 giu. - (Adnkronos) - Entra sempre più nel vivo la trattativa tra l'Inter e Chelsea per riportare a Milano Romelu Lukaku. La giornata di oggi può essere quella decisiva: è previsto infatti un nuovo contatto tra i due club, che potrebbe segnare una svolta. L'offerta Inter è stata di 5 milioni + 2 di bonus, richiesta ritenuta bassa ma c'è la volontà di fare questa operazione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Milano, 17 giu. - (Adnkronos) - Entra sempre più nel vivo la trattativa tra l'per riportare a Milano Romelu. La giornata dipuò essere quella decisiva: è previsto infatti uncontatto tra i due club, che potrebbe segnare una svolta. L'offertaè stata di 5 milioni + 2 di bonus, richiesta ritenuta bassa ma c'è la volontà di fare questa operazione.

