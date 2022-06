Calcio | le cryptovalute hanno preso il posto delle società di scommesse come top sponsor E continueranno a investire

Pubblicità

SosSorare : Oggi vi ANNUNCIAMO la nascita della #BECCACCIA FC ?? L’idea nasce da un gruppo di manager ??????????????? che ha deciso d… -

Sprint e Sport

... Cesare Florio e Simone Di Sabato, Ceo e Dir mktg di Blockeras, per comunicazione super innovativa degli NFT e delle, Bobo Vieri , Campione di, per vincente comunicazione sportiva ...... Cesare Florio e Simone Di Sabato, Ceo e Dir mktg di Blockeras, per comunicazione super innovativa degli NFT e delle, Bobo Vieri, Campione di, per vincente comunicazione sportiva ... L'esperto di cryptovalute diventa presidente, ma i protagonisti della promozione si dimettono in massa Sono quasi passati 13 anni, da quel famoso 09 settembre 2009 (09/09/2009), quando l’allora Presidente uscente Giovanni Benedetto decise di lasciare la carica di Presidente per lasciar posto al Consigl ...