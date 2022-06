Calcio femminile, Azzurre in ritiro a Castel di Sangro da lunedì in vista degli Europei (Di venerdì 17 giugno 2022) Si avvicinano sempre di più gli Europei 2022 per la Nazionale femminile, che questa mattina ha chiuso a Coverciano la terza settimana di preparazione. Seduta di scarico in palestra per tutte le calciatrici, scese in campo ieri sera nel test contro una selezione giovanile maschile della Fiorentina. Dopo tre giorni di riposo, le Azzurre si trasferiranno lunedì a Castel di Sangro, dove si svolgerà l’ultima fase di raduno prima della partenza per l’Inghilterra, prevista per il 4 luglio. Sono 27 le calciatrici pronte a partire per l’Abruzzo: mancano all’appello Beccari, Ferrara e Robustellini, le tre giovanissime che la ct ha voluto con sé in queste settimane di ritiro, mentre ci sarà Lenzini: il difensore della Juventus ha recuperato dal problema al ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Si avvicinano sempre di più gli2022 per la Nazionale, che questa mattina ha chiuso a Coverciano la terza settimana di preparazione. Seduta di scarico in palestra per tutte le calciatrici, scese in campo ieri sera nel test contro una selezione giovanile maschile della Fiorentina. Dopo tre giorni di riposo, lesi trasferirannodi, dove si svolgerà l’ultima fase di raduno prima della partenza per l’Inghilterra, preper il 4 luglio. Sono 27 le calciatrici pronte a partire per l’Abruzzo: mancano all’appello Beccari, Ferrara e Robustellini, le tre giovanissime che la ct ha voluto con sé in queste settimane di, mentre ci sarà Lenzini: il difensore della Juventus ha recuperato dal problema al ...

