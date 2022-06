Caiumi (Confindustria): “Industria 4.0 non c’è senza la formazione” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Oggi per l’Industria 4.0 è d’obbligo la formazione continua per ognuno di noi. Si deve imparare tutta la vita. La rete tra privati, istituzioni e organizzazioni è importantissima: è quella che io chiamo intelligenza di comunità”. Così Valter Caiumi, presidente ConfIndustria Emilia Area Centro, intervenendo all’inaugurazione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc): il nuovo centro di Philip Morris per l’alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0 di Crespellano (Bo). “Non possiamo permetterci – ha proseguito Caiumi – di perdere le competenze e ognuno, associazioni, istituzioni e organizzazioni di ogni tipo nate su questo territorio, può portare una propria expertise e noi dobbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Oggi per l’4.0 è d’obbligo lacontinua per ognuno di noi. Si deve imparare tutta la vita. La rete tra privati, istituzioni e organizzazioni è importantissima: è quella che io chiamo intelligenza di comunità”. Così Valter, presidenteEmilia Area Centro, intervenendo all’inaugurazione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc): il nuovo centro di Philip Morris per l’altae lo sviluppo delle competenze legate a4.0 di Crespellano (Bo). “Non possiamo permetterci – ha proseguito– di perdere le competenze e ognuno, associazioni, istituzioni e organizzazioni di ogni tipo nate su questo territorio, può portare una propria expertise e noi dobbiamo ...

