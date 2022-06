Caiumi (Confindustria): "Industria 4.0 non c'è senza la formazione" (Di venerdì 17 giugno 2022) Bologna, 17 giu. - "Oggi per l'Industria 4.0 è d'obbligo la formazione continua per ognuno di noi. Si deve imparare tutta la vita. La rete tra privati, istituzioni e organizzazioni è importantissima: ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Bologna, 17 giu. - "Oggi per l'4.0 è d'obbligo lacontinua per ognuno di noi. Si deve imparare tutta la vita. La rete tra privati, istituzioni e organizzazioni è importantissima: ...

Pubblicità

TV7Benevento : Caiumi (Confindustria): 'Industria 4.0 non c'è senza la formazione' - - italiaserait : Caiumi (Confindustria): “Industria 4.0 non c’è senza la formazione” - fisco24_info : Caiumi (Confindustria): 'Industria 4.0 non c'è senza la formazione': (Adnkronos) - Fondamentale la rete tra istituz… - LocalPage3 : Caiumi (Confindustria): 'Industria 4.0 non c'è senza la formazione' -