Buoni pasto | Altroconsumo propone di inserirli in busta paga

A seguito del recente sciopero legato proprio ai Buoni pasto, Altroconsumo propone al Governo una modifica legislativa per inserirli in busta paga, evitando così che gli esercenti che li accettino smettano di farlo. Chi decide di accettare i Buoni pasto come forma di pagamento nella ristorazione ma anche nei supermercati decide di perdere una parte L'articolo proviene da Consumatore.com.

