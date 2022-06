Buoni acquisto e servizi welfare, gli strumenti che migliorano la vita dei dipendenti e delle loro famiglie (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiImpazzano nelle aziende i Buoni acquisto ed i servizi di welfare aziendale, messi a disposizione dei dipendenti per coniugare meglio la loro vita professionale e lavorativa e contribuire al loro benessere personale. I Buoni acquisto sono strumenti estremamente versatili, che si adattano alle esigenze di ogni collaboratore. I tradizionali regali, per quanto graditi, potrebbero non incontrare le effettive necessità dei collaboratori aziendali. Al contrario, i Buoni acquisto, possono essere utilizzati dai fruitori finali come meglio credono. C’è chi li usa per fare benzina, chi per fare la spesa e chi per dedicarsi allo shopping nei negozi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiImpazzano nelle aziende ied idiaziendale, messi a disposizione deiper coniugare meglio laprofessionale e lavorativa e contribuire albenessere personale. Isonoestremamente versatili, che si adattano alle esigenze di ogni collaboratore. I tradizionali regali, per quanto graditi, potrebbero non incontrare le effettive necessità dei collaboratori aziendali. Al contrario, i, possono essere utilizzati dai fruitori finali come meglio credono. C’è chi li usa per fare benzina, chi per fare la spesa e chi per dedicarsi allo shopping nei negozi ...

