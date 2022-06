Buona la prima della nona tappa di “Gusto Italia” a Capaccio Paestum (Di venerdì 17 giugno 2022) di Monica De Santis Alle ore 16 di ieri taglio del nastro per la nona tappa di “Gusto Italia” edizione 2022, che per la prima volta, è arrivato a Capaccio – Paestum nell’ incantevole esempio di archeologia industriale degli anni Venti, ovvero l’ex tabacchificio di Cafasso. L’inaugurazione si è tenuta alla presenza del sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, ma le attività erano già iniziate dalle 10 del mattino, quando gli stand espositivi sono stati aperti al pubblico, che con ingresso gratuito hanno potuto degustare prodotti unici ed anche acquistarli. Interessante, nella giornata di ieri, è stata la Tavola Rotonda denominata“I coltivatori custodi del progetto ABC e l’accordo di rete”, che ha visto la partecipazione di Rosa Pepe, ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 giugno 2022) di Monica De Santis Alle ore 16 di ieri taglio del nastro per ladi “” edizione 2022, che per lavolta, è arrivato anell’ incantevole esempio di archeologia industriale degli anni Venti, ovvero l’ex tabacchificio di Cafasso. L’inaugurazione si è tenuta alla presenza del sindaco diFranco Alfieri, ma le attività erano già iniziate dalle 10 del mattino, quando gli stand espositivi sono stati aperti al pubblico, che con ingresso gratuito hanno potuto degustare prodotti unici ed anche acquistarli. Interessante, nella giornata di ieri, è stata la Tavola Rotonda denominata“I coltivatori custodi del progetto ABC e l’accordo di rete”, che ha visto la partecipazione di Rosa Pepe, ...

