BTp Italia, tasso minimo a 1,6% oltre alla difesa dall’inflazione (Di venerdì 17 giugno 2022) Con il premio fedeltà rendimento all'1,725% per il titolo al via lunedì. Cedola semestrale indicizzata e rivalutazione del capitale per contrastare il caro-prezzi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 17 giugno 2022) Con il premio fedeltà rendimento all'1,725% per il titolo al via lunedì. Cedola semestrale indicizzata e rivalutazione del capitale per contrastare il caro-prezzi

Pubblicità

consulentesoldi : Parte da lunedi 20 Giugno il collocamento del #titolodistato italiano legato all’#inflazione. Tasso reale minimo… - Quotidianinet : Btp Italia, i numeri della nuova emissione: cedola garantita all’1,6% per 8 anni (e protezione dall’inflazione) - infoiteconomia : Btp Italia 2030, l’emissione dal 20 giugno, come funzionano - blogsicilia : #notizie #sicilia Btp Italia 2030, l'emissione dal 20 giugno, come funzionano - - ansa_economia : ++ Spread Btp-Bund chiude in calo a 191, fiducia in Bce ++. In calo rendimenti della periferia, decennale Italia al… -