Brevetti per i vaccini Covid, dal Wto solo una “esenzione parziale” della proprietà intellettuale. Le ong: “Risultato vergognoso” (Di venerdì 17 giugno 2022) Una “esenzione” parziale dei diritti di proprietà intellettuale per i vaccini anti-Covid, estesa per 5 anni. e valida solo per alcuni Paesi. E non la sospensione dei Brevetti come richiesto venti mesi da da India e Sud Africa. E’ questo l’accordo raggiunto dai 164 paesi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) nella due giorni di riunioni conclusasi a Ginevra. Un accordo salutato come un successo dal Wto, ma duramente contestato dalle associazioni – da Medici senza frontiere a Emergency a Oxfam – che parlano di una “operazione di facciata” e di un compromesso “inadeguato”. In pratica, affermano Emergency e Oxfam, “non siamo di fronte alla sospensione delle regole sulla proprietà intellettuale per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Una “dei diritti diper ianti-, estesa per 5 anni. e validaper alcuni Paesi. E non la sospensione deicome richiesto venti mesi da da India e Sud Africa. E’ questo l’accordo raggiunto dai 164 paesi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) nella due giorni di riunioni conclusasi a Ginevra. Un accordo salutato come un successo dal Wto, ma duramente contestato dalle associazioni – da Medici senza frontiere a Emergency a Oxfam – che parlano di una “operazione di facciata” e di un compromesso “inadeguato”. In pratica, affermano Emergency e Oxfam, “non siamo di fronte alla sospensione delle regole sullaper i ...

