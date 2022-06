(Di venerdì 17 giugno 2022) PORTO SAN GIORGIO - Valerio Vesprini si appresta a scegliere la giunta. Scioglierà le riserve a breve ma ancora non è dato sapere con quali criteri il neo sindaco stia ragionando al fine di comporre ...

Pubblicità

corriereadriatico.it

'Io sono a disposizione - dice- : non voglio creare problemi di alcun tipo. Il mio unico obiettivo è che questo paese rinasca'. Ma sulla responsabilità della decisione è altrettanto ...'Io sono a disposizione - dice- : non voglio creare problemi di alcun tipo. Il mio unico obiettivo è che questo paese rinasca'. Ma sulla responsabilità della decisione è altrettanto ... Bragagnolo recordman nelle preferenze: «I miei 299 voti Francamente potevo fare anche di più» PORTO SAN GIORGIO - Valerio Vesprini si appresta a scegliere la giunta. Scioglierà le riserve a breve ma ancora non è dato sapere con quali criteri il neo sindaco stia ragionando ...