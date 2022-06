Braeckman | “Milan | De Katelaere sarà il nuovo De Bruyne” | ESCLUSIVA

Pubblicità

PianetaMilan : RT @Roccio92: ??#Origi vi sorprenderà! È sottovalutato, ma è un grande giocatore ??#Lang? Mai visto in Belgio uno tecnicamente così forte. M… - Roccio92 : ??#Origi vi sorprenderà! È sottovalutato, ma è un grande giocatore ??#Lang? Mai visto in Belgio uno tecnicamente cos… - PianetaMilan : #Braeckman: “ @acmilan, #DeKatelaere sarà il nuovo #DeBruyne” | ESCLUSIVA #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : RTL (Belgio) - Duello Milan-Leicester per De Ketelaere: il Brugge chiede 40 milioni: Come riporta il giornalista be… -

Pianeta Milan

There are three certainties in life: death, taxes, and transfer speculation. With Leicester City's ambitions of a squad rebuild this summer, they were ...Un gol servito a dimezzare lo svantaggio sull'Italia nella finale per il terzo posto della Nations League 2021 Mentre Gigio scuoteva la testa, De Ketelaere festeggiava il suo primo centro con la magli ...