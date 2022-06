Brad Pitt e Gwyneth Paltrow, 25 anni dopo la storia d’amore: «È bello volersi ancora bene» (Di venerdì 17 giugno 2022) È passato un quarto di secolo dalla fine della loro relazione, ma i rapporti restano ottimi e basati su una forte stima reciproca. Brad Pitt e Gwyneth Paltrow, che erano stati insieme per quasi tre anni (dal 1994 al 1997), hanno ricordato insieme alcuni di quei momenti, nonostante un fidanzamento annunciato in via ufficiale pochi mesi prima della fine della loro storia. In un’intervista per il sito di Goop, l’azienda di lifestyle e benessere fondata dall’attrice, Brad Pitt e Gwyneth Paltrow hanno ricordato il momento in cui erano fidanzati ufficialmente e parlato anche di Bruce Paltrow, il regista padre dell’attrice, scomparso nel 2002. «Non dimenticherò mai, ai tempi in cui eravamo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 17 giugno 2022) È passato un quarto di secolo dalla fine della loro relazione, ma i rapporti restano ottimi e basati su una forte stima reciproca., che erano stati insieme per quasi tre(dal 1994 al 1997), hanno ricordato insieme alcuni di quei momenti, nonostante un fidanzamento annunciato in via ufficiale pochi mesi prima della fine della loro. In un’intervista per il sito di Goop, l’azienda di lifestyle essere fondata dall’attrice,hanno ricordato il momento in cui erano fidanzati ufficialmente e parlato anche di Bruce, il regista padre dell’attrice, scomparso nel 2002. «Non dimenticherò mai, ai tempi in cui eravamo ...

