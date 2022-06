Borse | tensioni sui mercati | crollo di Milano -3 | 22% sulla scia di Wall Street -2 | 41% Biden ottimista

(Di venerdì 17 giugno 2022)- Tonfo per. Il Dow Jones chiude in calo del 2,41% a 29.929,31 punti, il Nasdaq cede il 4,08% a 10.646,10 punti mentre lo S&P 500 lasul terreno il 3,24% a 3.667,24 punti ll tutto dopo che il Presidenteaveva affermato che una recessione negli usa non è inevitabile. L'articolo proviene da Firenze Post.

Franco: "Rialzo dei tassi atteso ma evitare" Visco: "No a vane rincorse salari - prezzi", l'inflazione scenderà nel 2023 Alert spread, Giavazzi: "La Bce sbaglia ad alzare i tassi, bisogna ...a picco New York 16 giugno 2022 - Tonfo di Wall Street e delle borse europee per il timore che la stretta della Fed contro l'inflazione (maxi - rialzo dei tassi ...31%, appesantita dalle... Listini in picchiata anche ieri. Milano lascia sul tappeto 21,2 miliardi di euro. Cala lo spread, ma per effetto delle tensioni sui titoli tedeschi ...