Borsa: Hong Kong apre a -3,09%, pesano timori stretta Fed. Shanghai cede in avvio lo 0,64%, Shenzhen perde lo 0,37%

Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo: l'indice Composite dicede lo 0,40%, a 3.272,25 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,82% e scivola a quota 2.089,51. . 17 giugno 2022Ridicola illusione, in un mondo in cui se scende ladi Wall Street o quella discende anche piazza Affari " con tutto quanto ne segue per l'economia italiana. Leggi anche Guerra in ... Borsa: Shanghai apre a -0,40%, Shenzhen a -0,82% Roma, 17 giu. (askanews) - Altra giornata difficile per le borse asiatiche, con gli investitori innervositi dal tonfo di ieri di Wall Street e ...Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,40%, a 3.272,25 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,82% e scivola a quota 2.089,51. (ANSA). (A ...