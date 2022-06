Bonus FAMIGLIA: 400€ immediati | Ecco come richiederlo all’ Inps (Di venerdì 17 giugno 2022) Sta per essere varato il nuovo Bonus FAMIGLIA per i nuclei in difficoltà: Ecco in cosa consiste, e come farne richiesta all’Inps. Bonus FAMIGLIA 2022 (fonte pexels)La recente maggiorazione dei prezzi di alimentari e il rincaro bollette stanno mettendo a dura prova le tasche di milioni di italiani. Sempre più spesso le famiglie del Belpaese si ritrovano con un budget striminzito, e devono compiere scelte scomode a discapito dei più piccoli. Dopo i lunghi mesi a scuola, anche i giovani hanno bisogno di una pausa, molto spesso troppo onerosa per i genitori. Se prenotare le agognate vacanze sembra ormai un miraggio, il Governo ha messo a disposizione dei cittadini uno strumento per concedere ai nostri bimbi una meritata parentesi di relax ... Leggi su ck12 (Di venerdì 17 giugno 2022) Sta per essere varato il nuovoper i nuclei in difficoltà:in cosa consiste, efarne richiesta2022 (fonte pexels)La recente maggiorazione dei prezzi di alimentari e il rincaro bollette stanno mettendo a dura prova le tasche di milioni di italiani. Sempre più spesso le famiglie del Belpaese si ritrovano con un budget striminzito, e devono compiere scelte scomode a discapito dei più piccoli. Dopo i lunghi mesi a scuola, anche i giovani hanno bisogno di una pausa, molto spesso troppo onerosa per i genitori. Se prenotare le agognate vacanze sembra ormai un miraggio, il Governo ha messo a disposizione dei cittadini uno strumento per concedere ai nostri bimbi una meritata parentesi di relax ...

