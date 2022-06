Bonus busta paga, chi riceverà altri 75 euro al mese e per quanto (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Un altro Bonus 2022 in busta paga? Mentre sono state avviate le procedure per il pagamento del Bonus 200 euro – i primi a riceverlo saranno i pensionati e poi toccherà ai lavoratori dipendenti (previa la consegna di un’autocertificazione) – il governo si sta interrogando su come riconoscere una maggiore liquidità agli italiani visto che il caro prezzi non accenna a fermarsi. Ulteriori misure verranno prese con quello che dovrebbe essere il decreto luglio, un provvedimento con cui oltre a mettere mano agli stipendi si cercherà di limitare l’aumento delle bollette e dei carburanti. Come spiega Money.it, per quanto riguarda gli stipendi, con questo provvedimento dovrebbe essere approvato un taglio provvisorio del cuneo fiscale, aumentando così la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Un altro2022 in? Mentre sono state avviate le procedure per ilmento del200– i primi a riceverlo saranno i pensionati e poi toccherà ai lavoratori dipendenti (previa la consegna di un’autocertificazione) – il governo si sta interrogando su come riconoscere una maggiore liquidità agli italiani visto che il caro prezzi non accenna a fermarsi. Ulteriori misure verranno prese con quello che dovrebbe essere il decreto luglio, un provvedimento con cui oltre a mettere mano agli stipendi si cercherà di limitare l’aumento delle bollette e dei carburanti. Come spiega Money.it, perriguarda gli stipendi, con questo provvedimento dovrebbe essere approvato un taglio provvisorio del cuneo fiscale, aumentando così la ...

