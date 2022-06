Bollettino Covid | oggi 35 427 nuovi casi e 41 morti in Italia I dati del 17 giugno

Pubblicità

PBorgialli : Ma è pazzo questo - ledicoladelsud : Covid oggi Italia, 35.427 contagi e 41 morti: bollettino 17 giugno - toscanamedianew : In Italia ancora 35.427 casi Covid e 41 vittime - crlggg : Covid Italia, bollettino del 17 giugno 2022: 35.427 nuovi casi 41 morti - italiaserait : Covid oggi Italia, 35.427 contagi e 41 morti: bollettino 17 giugno -

Fanpage.it

vaccinioggi 17 giugno/ Solo il 18.5% ha fatto la quarta dose Ilcoronavirus del Ministero della Salute odierno segnala purtroppo 41 nuovi decessi per- 19: totale ...Le note delLa Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi: 1 in quanto duplicato e 1 in quanto non paziente, e che del totale dei decessi ... Bollettino Covid, oggi in Italia 35.427 contagi e 41 morti per Coronavirus: i dati di venerdì 17 giugno Sale, in Campania, il tasso di contagio. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 3.288 i neo positivi al Covid su 14.779 test esaminati. Se ieri il tasso di incidenza era pari al 19,92%, oggi è ...Sono 35.427 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 36.573. Le vittime sono invece 41, in calo rispetto alle 64 di ieri.