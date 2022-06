Bolero | il nuovo singolo di Baby K con Mika | ecco testo e significato

(Di venerdì 17 giugno 2022) Oggi, finalmente, è arrivato l’annuncio che tutti stavano aspettando: “” (This is it/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), ildiK, con la speciale collaborazione di un grande artista internazionale qual è, sarà fuori ovunque e in radio da venerdì 17 giugno! A sorprendere i fan dell’artista, però, non sarà soltanto questo annuncio, bisognerà aspettare venerdì per ascoltare il brano ed essere avvolti da quello che è un pezzo che conferma chiaramente il percorso evolutivo che ha già intrapresoK e che, in questobrano, la vede vicina a uno dei più originali cantautori pop di questa generazione,. Unin cui il sound strizza l’occhio a sfumature synthwave anni ‘80, incontrando ...

