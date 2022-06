Boehly | «Nuovo FPF porterà più sanzioni e squalifiche da competizioni»

(Di venerdì 17 giugno 2022) «Se guardi ai modelli che hanno molto successo nel mondo del calcio, il Liverpool è uno di quelli: generano duecento milioni di entrate in più rispetto al Chelsea, quindi penso che ci sia un’opportunità per competere», ha detto Todd, il miliardario americano neo proprietario del Chelsea, ospite del “SuperReturn International private equity event” di L'articolo

Ospite del SuperReturn International private equity event di Berlino, Todd Boehly, il miliardario americano proprietario del Chelsea, ha spiegato come intende gestire il club londinese: "Se guardi ai modelli che hanno molto successo nel mondo del calcio, il Liverpool è uno di quelli: generano duecento milioni di entrate in più rispetto al Chelsea, quindi penso che ci sia un'opportunità per competere".