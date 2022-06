Bimbo ruba un ovetto kinder. Poi manda 10 euro al negozio: "Chiedo scusa" (Di venerdì 17 giugno 2022) Benjamin, un Bimbo svizzero di 12 anni, aveva rubato un ovetto in un negozio di alimentari. La lettera di scusa al titolare: "Ecco 10 euro, spero potrai perdonarmi" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) Benjamin, unsvizzero di 12 anni, avevato unin undi alimentari. La lettera dial titolare: "Ecco 10, spero potrai perdonarmi"

Pubblicità

carmelitadurso : Un bimbo residente in Svizzera ruba un cioccolatino in un negozio di San Marino… Si pente, chiede scusa e rimedia a… - giulia0268 : Bimbo ruba ovetto kinder nel negozio, poi si pente e invia una lettera al titolare: «Chiedo scusa, ecco 10 euro» - sam45262387 : RT @carmelitadurso: Un bimbo residente in Svizzera ruba un cioccolatino in un negozio di San Marino… Si pente, chiede scusa e rimedia al su… - LucianoVerre : >> BIMBO DI 12 ANNI DA PREMIARE (NON DA PUNIRE) << DODICENNE SVIZZERO IN GITA A SAN MARINO RUBA UN OVETTO KINDER… - barbaradurso_ : RT @carmelitadurso: Un bimbo residente in Svizzera ruba un cioccolatino in un negozio di San Marino… Si pente, chiede scusa e rimedia al su… -