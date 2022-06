Billionaire | Plein proprietario brand

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Philippha acquistato le quote deldagli ex soci Flavio Briatore e Percassi. Ora il designer è diventatoal 100 per cento dell’etichetta. A comunicarlo è stato lo stessodurante la presentazione a Milano della collezione spring summer 2023. “E’ stata una decisione importante. Conho iniziato sei anni fa a lavorare poi ci sono state difficoltà durante il Covid – ha affermato-. Io vado veloce, sono più veloce da solo e ora stiamo cercando di aprire un bel negozio a Milano”. Prima di diventareunico dideteneva il 51%, Briatore il 25% e Percassi il 24%. Per la collezione maschile svelata al Four Seasons di Milano, ...

