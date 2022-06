Biden, firmato l’ordine esecutivo a protezione delle persone LGBTQ+. “Siamo nel pieno di una battaglia” (Di venerdì 17 giugno 2022) Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per provare a combattere l’enorme numero di proposte di legge omotransfobiche che stanno spuntando in tutti gli Stati Uniti d’America. Secondo Human Rights Campaign (HRC), Siamo già arrivati a 320 proposte di legge nel 2022. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden“Vinceremo”: lo slogan del presidente Biden Il presidente degli Stati Uniti ha le idee chiare. Parlando con attivisti LGBTQ alla Casa Bianca, ha dichiarato: “Siamo nel pieno di una battaglia per l’anima della nazione“. Il presidente si è detto sicuro che “vinceremo“, cercando di rassicurare i giovani LGBTQ potenzialmente preoccupati dal clima ostile che sta montando negli Stati Uniti. “Il mio messaggio a tutti i giovani: sii ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 17 giugno 2022) Joehaun ordineper provare a combattere l’enorme numero di proposte di legge omotransfobiche che stanno spuntando in tutti gli Stati Uniti d’America. Secondo Human Rights Campaign (HRC),già arrivati a 320 proposte di legge nel 2022. Il presidente degli Stati Uniti, Joe“Vinceremo”: lo slogan del presidenteIl presidente degli Stati Uniti ha le idee chiare. Parlando con attivisti LGBTQ alla Casa Bianca, ha dichiarato: “neldi unaper l’anima della nazione“. Il presidente si è detto sicuro che “vinceremo“, cercando di rassicurare i giovani LGBTQ potenzialmente preoccupati dal clima ostile che sta montando negli Stati Uniti. “Il mio messaggio a tutti i giovani: sii ...

