(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) –: non si fermano neanchei rialzi deidei carburanti alla pompa, nonostante il calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Questa mattina anche la media nazionale deidelin modalità self service supera quota 2/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati dellae di due cent quelli del. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri ...

Pubblicità

AngeloCiocca : Il Parlamento, alla fine, ha deciso di vietare la vendita delle automobili diesel e benzina dal 2035. Un guaio per… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Parlamento europeo a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035. #ANSA - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? La decisione sul #diesel, #benzina ed #elettrico. Siamo fottuti: l'Ue distrugge la nostra industria… - lifestyleblogit : Benzina e diesel, su i prezzi: oggi gasolio sopra 2 euro - - ledicoladelsud : Benzina e diesel, su i prezzi: oggi gasolio sopra 2 euro -

Motor1 Italia

Lo stop ai veicoli adeciso dal Parlamento europeo avrà ripercussioni anche in Svizzera. Come sta evolvendo il mercato elvetico delle automobili elettriche e dove trovare l'elettricità per caricare tutte ...... la pandemia, le mille e una varianti del Covid, la crisi russo - ucraina poi diventata guerra, la mancanza di materie prime, laa 2,50 al litro, l'irreperibilità di componenti elettronici, ... Il piano italiano per fermare lo stop alle auto benzina e diesel (Adnkronos) – Benzina, diesel e gasolio: non si fermano neanche oggi i rialzi dei prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Questa ma ...ITALIA - Non si fermano i rialzi dei prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Questa ...