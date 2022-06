Beautiful anticipazioni: Thomas cerca l’assassino di Vinny, Liam sotto pressione sta per esplodere (Di venerdì 17 giugno 2022) Liam non avrebbe mai pensato che la sua vita sarebbe diventata l’inferno che sta vivendo. Si sente braccato, si sente in colpa e ha anche le allucinazioni, continua infatti a vedere il fantasma di Vinny e le rassicurazioni di Bill non servono davvero a nulla…Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 giugno 2022. Si va in onda anche al sabato e non mancano le nostre anticipazioni per la puntata che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. La tensione accumulata porta Liam Spencer (Scott Clifton) ad avere una reazione spropositata ad uno scherzo di Charlie (Dick Christie). Il responsabile della sicurezza della Forrester Creations, infatti, ha fatto finta di mettere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 giugno 2022)non avrebbe mai pensato che la sua vita sarebbe diventata l’inferno che sta vivendo. Si sente braccato, si sente in colpa e ha anche le allucinazioni, continua infatti a vedere il fantasma die le rassicurazioni di Bill non servono davvero a nulla…Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 giugno 2022. Si va in onda anche al sabato e non mancano le nostreper la puntata che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. La tensione accumulata portaSpencer (Scott Clifton) ad avere una reazione spropositata ad uno scherzo di Charlie (Dick Christie). Il responsabile della sicurezza della Forrester Creations, infatti, ha fatto finta di mettere ...

