Beautiful anticipazioni: Carter non la perdona (Di venerdì 17 giugno 2022) Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che ne Zoe e e ne Paris riusciranno a convincere Carter a fare un passo indietro Una nuova puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che Zoe vuole farsi perdonare da Carter a tutti i costi e cerca di parlare con lui. Purtroppo, il braccio destra di Ridge non le darà nessuna possibilità. (WEB)Beautiful: Zoe prova a riconquistare Carter Zoe ha capito di aver sbagliato sia nei confronti di sua sorella. Purtroppo, la gelosia l’ha accecata e sa che il suo comportamento non è stato corretto. Inoltre, ha tradito anche l’uomo che amava alle sue spalle e ora chiedere il suo perdono non è affatto facile. Dopo essere stata lasciata dall’avvocato, la ... Leggi su formatonews (Di venerdì 17 giugno 2022) Ledici fanno sapere che ne Zoe e e ne Paris riusciranno a convincerea fare un passo indietro Una nuova puntata attende i fan di. Leci fanno sapere che Zoe vuole farsire daa tutti i costi e cerca di parlare con lui. Purtroppo, il braccio destra di Ridge non le darà nessuna possibilità. (WEB): Zoe prova a riconquistareZoe ha capito di aver sbagliato sia nei confronti di sua sorella. Purtroppo, la gelosia l’ha accecata e sa che il suo comportamento non è stato corretto. Inoltre, ha tradito anche l’uomo che amava alle sue spalle e ora chiedere il suo perdono non è affatto facile. Dopo essere stata lasciata dall’avvocato, la ...

