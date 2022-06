Beach volley, Mondiali Roma 2022. Pavan/Melissa out, il titolo cambia padrone! George/Andre vincono il derby (Di venerdì 17 giugno 2022) Spettacolo ed emozioni nella prima parte della giornata dedicata ai quarti di finale del Mondiale di Roma 2022 di Beach volley, che vivrà questa sera per i tifosi italiani il clou con Marta Menegatti e Valentina Gottardi contro le canadesi Brandie/Bukovec. Le altre tre semifinaliste del torneo femminile sono già decise. Sorpresa, ma fino a un certo punto, l’eliminazione delle campionesse uscenti, le canadesi Pavan/Melissa che sono state sconfitte 2-0 (24-22, 21-14) da quella che può essere considerata la coppia del futuro, ma anche del presente, le brasiliane Ana Patricia/Duda, tornate assieme in questa stagione e arrivate al meglio della condizione nel momento clou della stagione. In semifinale volano anche le svizzere Vergè-Deprè/Heidrich che quando conta ci sono sempre: battute 2-0 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Spettacolo ed emozioni nella prima parte della giornata dedicata ai quarti di finale del Mondiale didi, che vivrà questa sera per i tifosi italiani il clou con Marta Menegatti e Valentina Gottardi contro le canadesi Brandie/Bukovec. Le altre tre semifinaliste del torneo femminile sono già decise. Sorpresa, ma fino a un certo punto, l’eliminazione delle campionesse uscenti, le canadesiche sono state sconfitte 2-0 (24-22, 21-14) da quella che può essere considerata la coppia del futuro, ma anche del presente, le brasiliane Ana Patricia/Duda, tornate assieme in questa stagione e arrivate al meglio della condizione nel momento clou della stagione. In semifinale volano anche le svizzere Vergè-Deprè/Heidrich che quando conta ci sono sempre: battute 2-0 ...

Pubblicità

Giammaicol : @Dangereesk @odHINAbo Così influencer che anche se non ho più allenamenti di beach volley e oggi era giorno di rela… - fabridal : #federvolley Beach Volley: sabato e domenica al via i due tornei promozionali al Foro Italico - thevolleynews : A Roma nel weekend anche i tornei promozionali di Beach Volley - - fipavpuglia : #federvolley Beach Volley: sabato e domenica al via i due tornei promozionali al Foro Italico… - Federvolley : ??? #ForoItalico. ?? Domani, sabato 17 e domenica 18 giugno, al via i due tornei promozionali di #beachvolley organiz… -