Bayern Monaco: ufficiale la cessione di Marc Roca al Leeds (Di venerdì 17 giugno 2022) Già finita l’esperienza di Marc Roca al Bayern Monaco. Il 25enne spagnolo lascia la baviera dopo soltanto 23 presenze in due stagione. ufficiale quindi il suo trasferimento al Leeds, in Inghilterra. Il cartellino è costato una cifra attorno agli 11,5 milioni di euro, mentre lo spagnolo ha firmato un contratto di quattro anni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Già finita l’esperienza dial. Il 25enne spagnolo lascia la baviera dopo soltanto 23 presenze in due stagione.quindi il suo trasferimento al, in Inghilterra. Il cartellino è costato una cifra attorno agli 11,5 milioni di euro, mentre lo spagnolo ha firmato un contratto di quattro anni. SportFace.

