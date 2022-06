Bayern Monaco, accordo raggiunto con il Liverpool per Manè (Di venerdì 17 giugno 2022) accordo raggiunto tra Bayern Monaco e Liverpool per il passaggio di Manè ai bavaresi. Affare da meno di 40 milioni di euro Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il Bayern Monaco ha trovato un accordo con il Liverpool per Sadio Manè. ??????News #Mané: DONE DEAL! TOTAL AGREEMENT! He will join FC Bayern !!! @SkySportDE— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 17, 2022 Il giornalista tedesco Florian Plettenberg, vicino alle vicende di casa Bayern, annuncia anche che il costo dell’operazione compresi i bonus si aggira attorno ai 40 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022)traper il passaggio diai bavaresi. Affare da meno di 40 milioni di euro Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, ilha trovato uncon ilper Sadio. ??????News #Mané: DONE DEAL! TOTAL AGREEMENT! He will join FC!!! @SkySportDE— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 17, 2022 Il giornalista tedesco Florian Plettenberg, vicino alle vicende di casa, annuncia anche che il costo dell’operazione compresi i bonus si aggira attorno ai 40 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lewandowski - Barcellona, i blaugrana annunciano: 'Non siamo in grado di prenderlo' Uno degli argomenti più caldi dell'ultimo periodo è il futuro di Robert Lewandowski . L'attaccante vorrebbe lasciare il Bayern Monaco per iniziare una nuova avventura, ma il club bavarese non vuole lasciar partire il polacco prima della scadenza del suo contratto, fissata per giugno 2023. Il Barcellona è la favorita ... TUTTO mercato WEB Bayern Monaco-Mané, è fatta: al Liverpool 40 milioni In attesa di risolvere la grana legata al bomber Robert Lewandowski, che sta spingendo sempre di più per muoversi al Barcellona, il Bayern Monaco mette le mani sul suo prossimo esterno offensivo. Come ... Mané lascia il Liverpool: accordo completato con il Bayern, i dettagli | OneFootball Sadio Mané è pronto per una nuova avventura. Tutto fatto con il Bayern Monaco secondo la redazione tedesca di Sky Sport: accordo trovato tra i bavaresi e il Liverpool dopo l'incontro di oggi, il ...