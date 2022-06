Basket: Udoka, 'sconfitta che fa male ma il futuro è roseo' (Di venerdì 17 giugno 2022) Boston, 17 giu. - (Adnkronos) - "In questo momento fa molto male ma questa è un'esperienza che ci servirà per la nostra crescita". Il coach dei Boston Celtics Ime Udoka commenta così la sconfitta alle Finali Nba contro i Golden State Warriors. "Se vogliamo diventare una squadra come Golden State dobbiamo migliorare, lo sappiamo e lavoreremo per questo -prosegue Udoka-. Il futuro è certamente roseo, siamo riusciti a cambiare direzione alla stagione e il nostro progetto è agli inizi. Le fondamenta le abbiamo costruite, adesso dobbiamo fare il salto di qualità". Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Boston, 17 giu. - (Adnkronos) - "In questo momento fa moltoma questa è un'esperienza che ci servirà per la nostra crescita". Il coach dei Boston Celtics Imecommenta così laalle Finali Nba contro i Golden State Warriors. "Se vogliamo diventare una squadra come Golden State dobbiamo migliorare, lo sappiamo e lavoreremo per questo -prosegue-. Ilè certamente, siamo riusciti a cambiare direzione alla stagione e il nostro progetto è agli inizi. Le fondamenta le abbiamo costruite, adesso dobbiamo fare il salto di qualità".

