Basket | Milano replica a patron Virtus ' Indignati da insinuazioni'

SkySport : ULTIM'ORA BASKET GARA-5 FINALI SCUDETTO: V BOLOGNA-O. MILANO 84-78 Olimpia avanti 3-2 nella serie, gara 6 sabato a… - Eurosport_IT : Parole di fuoco di Massimo Zanetti ???? Leggi le dichiarazioni post partita - Luxgraph : Olimpia Milano, il duro comunicato: 'Indignati dalle insinuazioni di Zanetti' - RotellsA : RT @Gazzetta_it: Zanetti attacca gli arbitri e l'Olimpia. La risposta di Milano: 'Intervenga la Procura' - Ansa_ER : Basket: Olimpia Milano, insinuazioni Virtus irresponsabili. 'Federazioni attivi procura, accuse fantasiose e infond… -

Ieri sera, al termine di gara 5 vinta sull'Olimpia, il patron della Virtus Bologna, Massimo Zanetti, ha parlato di successo "nonostante l'arbitraggio" e di "sudditanza psicologica" versoe ...... 'Preso atto delle dichiarazioni post Gara 5 rilasciate dal Dottor Zanetti, la Pallacanestro Olimpiasi dichiara stupita e indignata per le parole, le insinuazioni e i toni utilizzati dal ...Zanetti si era lamentato dell'arbitraggio, parlando di "sudditanza psicologica" MILANO (ITALPRESS) - Il duello scudetto si infiamma anche fuori dal parquet. Ieri sera, al termine di gara 5 vinta ...(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Sale la tensione per le finali scudetto. L'Olimpia Milano in una nota si definisce "stupita e indignata per le parole, le insinuazioni e i toni utilizzati dal proprietario de ...