Basket | Kerr | ' Curry mi ricorda Duncan per l' umiltà e la fiducia nelle proprie capacità'

Boston, 17 giu. - (Adnkronos) - Si celebrano i campioni in campo, ma nel successo dei Golden State Warriors - il quarto in otto anni - c'è tanto anche di Steve Kerr, che con questo si mette in bacheca il nono anello della sua carriera - 5 da giocatore (3 con i Bulls, 2 con gli Spurs), 4 da allenatore. "Sono solo stato fortunato a stare attorno alla gente giusta", aveva detto alla vigilia di gara-6, cercando di allontanare ogni forma di prematura celebrazione. Steve Kerr è così, auto-ironico e sempre equilibrato, anche nel momento del trionfo quando - invece di rispondere alla prima domanda dei giornalisti - inizia facendo i complimenti agli sconfitti: "So cosa si prova: è devastante. Ma sono stati incredibili, ottimo atletismo in difesa, tanti centimetri, la capacità di giocare duro", dice l'allenatore degli Warriors rendendo onore ai ...

