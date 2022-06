Basket femminile | Italia giovane e bella | battuta la Slovenia

(Di venerdì 17 giugno 2022) Esordio vincente e convincente per l’Italdonne al torneo di Cividale del Friuli, con le azzurre che battono nettamente la, spinte da un’incontenibile Elisa Penna, autrice di 26 punti. Ma buonissima prestazione per tutte le ragazze, anche le più giovani, che torneranno in campo domenica contro la Spagna. Si inizia con un bell’attacco azzurro e canestro di Fassina da sotto la retina. Dopo la tripla di Madera è ancora Fassina a dare spettacolo e primo allungo azzurro sul 10-5. Lacolpisce da oltre l’arco, ma ottima difesa azzurra.che fa la lepre, ma non riesce a scappare via, anche se obbliga a diversi falli le slovene. Azzurre che soffrono i contrattacchi veloci delle ospiti, lasciando qualche canestro troppo facile, anche se le slovene forzano un paio di triple eche va a +7 con il ...

Pubblicità

TgrRaiFVG : ?? Le Azzurre del basket affrontano la Slovenia a Cividale. Primo impegno del torneo internazionale 'Città di Civida… - karda70 : #Basket #SerieA1 #basketfemminile, #SaraToffolo lascia @LibertasMon ed approda alla @dinamo_sassari #Moncalieri… - karda70 : #Ufficiale, #MatildeVilla saluta la @Basket_Costa #CostaMasnaga ed approda alla @REYER1872 #Venezia #SerieA1… - sehmagazine : ?? #Basket femminile, le #Dinamo #Women ingaggiano Sara Toffolo, guerriera dell'area. Giocatrice di grande energia e… - BachUberAlles : @OlimpiaMI1936 La stessa Virtus che gli italiani li fa giocare invece che tenerli in panchina? Quella Virtus che è… -

OA Sport

... con l'atletica leggera e proseguiranno nei prossimi mesi con eventi nel tennis,e nel ... Nel getto del pesopresente la vice campionessa italiana Promesse del CUS Torino Sara Verteramo ......PER TUTTE LE SQUADRE FEMMINILI 'La conquista dello scudetto della AS Roma primavera- ha ... NON SOLO CALCIO, ANCHE LA STELLA AZZURRA CAMPIONE D'ITALIA PER ILNon solo, sempre all'... Basket femminile: Matilde Villa e Lorela Cubaj alla Reyer Venezia. Schio si rinforza sotto canestro con Ndour e Zahui L'Alpo Basket '99 rende noto che, oltre alla conferma di capitan Elisa Mancinelli (che ha firmato un biennale con la società biancoblù), sono ufficialmente confermate per la stagione 2022/2023 le ...Sarà una giornata di festa, quella di martedì prossimo, organizzata al centro sportivo di Roselle per avvicinare al calcio tutte le bambine e le ragazze dai 7 ai 17 anni. L’Us Grosseto 1912, infatti, ...