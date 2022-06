Basket | esordio vincente per l’Italia femminile al torneo “Città di Cividale del Friuli”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 giugno 2022) Inizia con un successo il cammino aldidel” per la nazionale italianadi. Le azzurre, infatti, hanno battuto la Slovenia 83-70, giocando una partita sempre in controllo e con grande sicurezza mostrata in campo. Sugli scudi Elisa Penna, con 26 punti realizzati, così come anche Martina Fassina, autrice di 18 punti. Prossimo appuntamento Domenica alle 19.00 contro la Spagna, sempre al PalaGesteco. SportFace.