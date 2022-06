Barbara D’Urso, il colpo subito è troppo pesante: tornata a fare il lavoro che faceva prima (Di venerdì 17 giugno 2022) Barbara D’Urso, nell’ultimo anno, ha avuto a che fare con una situazione critica dietro l’altra. Ecco cosa farà oggi Ormai da tempo si parlava della scadenza del contratto con Mediaset di Barbara D’Urso. Era ancora tutto incerto, ma ora il futuro della conduttrice è molto più chiaro. La donna tanto amata dal pubblico ha avuto un enorme ridimensionamento nella rete. Piersilvio Berlusconi ha tentato a riemettere in carreggiata la D’Urso affidandole la conduzione de La Pupa e il Secchione Show. Ma, a quanto pare, è stato tutto inutile. Mediaset ha iniziato a declassare piano piano la conduttrice, alla quale è stato tolto innanzitutto il suo spazio la domenica pomeriggio. Difatti le trasmissioni Domenica live e Live-Non è la D’Urso sono state ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 17 giugno 2022), nell’ultimo anno, ha avuto a checon una situazione critica dietro l’altra. Ecco cosa farà oggi Ormai da tempo si parlava della scadenza del contratto con Mediaset di. Era ancora tutto incerto, ma ora il futuro della conduttrice è molto più chiaro. La donna tanto amata dal pubblico ha avuto un enorme ridimensionamento nella rete. Piersilvio Berlusconi ha tentato a riemettere in carreggiata laaffidandole la conduzione de La Pupa e il Secchione Show. Ma, a quanto pare, è stato tutto inutile. Mediaset ha iniziato a declassare piano piano la conduttrice, alla quale è stato tolto innanzitutto il suo spazio la domenica pomeriggio. Difatti le trasmissioni Domenica live e Live-Non è lasono state ...

