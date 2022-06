Bambino ruba un ovetto Kinder | poi si scusa inviando una lettera con 10 euro al negoziante | il toccante messaggio del ragazzino e la replica

(Di venerdì 17 giugno 2022) Hato unpoi, pentitosi – e forse sollecitato dai genitori – ha scritto unadi scuse alallegando anche 10di risarcimento “simbolico” per il “furto” compiuto. Protagonista di questa vicenda, raccontata dal Corriere della Sera e diventata subito virale sui social, è un 12enne svizzero che lo scorso 30 maggio hato unin un negozio di alimentari a San Marino. Potete immaginare la sorpresa delDanilo Chiaruzzi quando si è visto arrivare la missiva delinsieme ai soldi: “Mi chiamo Benjamin – esordisce -, ho dodici anni e vengo dalla Svizzera. Il 30 maggio sono entrato nel suo negozio ma non avevo soldi e ho ...

Pubblicità

Gazzettino : #bambino ruba un #ovetto kinder nel negozio, poi si pente e invia una lettera: «Chiedo scusa, ecco 10 euro» - m77c : RT @Corriere: Ruba un ovetto Kinder e poi si pente. La lettera del bambino svizzero: «Chiedo scusa» - Luxgraph : Ruba un ovetto Kinder e poi si pente. La lettera del bambino svizzero: «Chiedo scusa» #corriere #news #2022 #italy… - luigisa27514204 : RT @serenel14278447: San Marino. Bambino ruba un ovetto, poi si pente e manda 10 euro al negoziante: 'Mi scuso' - dannunzioilvate : Il ??: lo svizzero che ruba il cioccolato è già da prima pagina; se più chiede scusa allora la #stampadimerda ci sg… -

Una cosa che sa invece fare anche undelle elementari. E questo perché " l'AI risolve la complessità, ma non la difficoltà ", rimarca Floridi, "l'artificial intelligence può trovare soluzioni ...di Agostino Gramigna Benjamin, 12 anni, ha inviato una raccomandata (con i soldi) al titolare di un alimentari di San Marino. Era stato in gita e gli aveva "preso" il cioccolato: "Spero mi possa ...«Mi chiamo Benjamin, ho rubato un ovetto di cioccolato dal suo negozio. Mi dispiace molto, so di avere sbagliato, ecco 10 euro. Spero mi possa perdonare» È la ...Imparare sin da piccoli i valori della legalità e ammettere i propri errori. Un bambino di 12 anni, svizzero, in gita a San Marino, è entrato in un negozio di alimentari e ha rubato un ovetto Kinder.