Ballottaggio Cragno-Gollini | il Monza ha deciso su chi puntare

(Di venerdì 17 giugno 2022) Oltre all’Inter, un’altra squadra lombarda sembra essere la regina di mercato in questa fase e non è una big. Ildi Berlusconi e Galliani sembra fare veramente sul serio per la prossima stagione e dopo la promozione ai playoff contro il Pisa punta ad una grande annata in Serie A. Si parla di grandi acquisti che posso davvero far diventare la squadra brianzola una seria candidata nel ruolo di outsider del campionato, Da Joao Pedro passando per Nandez fino ad arrivare a Carboni, Pinamonti, Gagliardini. Questi ed altri nomi sono stati fatti per la squadra di mister Stroppa che punta ad allestire una rosa super competitiva per onorare al meglio il campionato di Serie A. PierluigiTottenham Hotspur Inoltre, secondo quanto riportato da Sky Sport Galliani, nonostante il riscatto di Di Gregorio dall’Inter, vorrebbe un altro portiere di ...

Fantacalcio : Calciomercato Monza: ballottaggio Cragno-Gollini per la porta -

Calciomercato Monza: ballottaggio Cragno-Gollini per la porta Il Monza è alla ricerca di un portiere esperto in vista della prossima stagione di Serie A e, come vi abbiamo anticipato negli ultimi giorni, uno dei grandi obiettivi di Galliani è Alessio Cragno. Il ...Cragno e Gollini: giocatori che, in passato, il loro esordio in azzurro l'hanno già fatto proprio grazie a Mancini.