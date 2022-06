Pubblicità

leggo.it

... le serate al village esteso su un'area di 12.000 mq, tra palcoscenico, quattro piste da ballo, ristoranti e stand culturali e gastronomici devono terminare tassativamente a mezzanotte) il......che se ne va Senza rimorso Partigiano reggiano Ci si arrende Facile Dune mosse Vedo nero(... Live a Firenze, 12 e 13 aprile; Ail 15 e il 16 aprile; a Roma il 21, il 22 e il 28 e il 29 ... Baila Milano, un'estate in salsa latina: tra concerti, cibi e tradizione. Da Carlinhos Brown a Baby K Milano balla e canta per due mesi sulle note e i ritmi del Milano Latin Festival, la grande kermesse della musica latinoamericana in cartellone, con la sua sesta edizione, al parcheggio Atm di Assago.Il primo test nel tratto tra via Petrella e via Pergolesi. Ma il Comune pensa a un progetto più ampio da San Babila a via Padova passando per il nuovo ...