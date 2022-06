Baby K, fuori la hit Bolero feat Mika e sarà ospite del Milano Pride 2022 (Di venerdì 17 giugno 2022) Da oggi in radio Bolero, il nuovo singolo di Baby K feat Mika, la cantante sarà ospite del Milano Pride 2022 L’attesa è finita! Bolero (This is it/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Baby K, con la speciale collaborazione di un grande artista internazionale qual è Mika, è da oggi in radio e fuori ovunque al link https://BabyK-Mika.lnk.to/Bolero. Lasciatevi avvolgere da quello che è un pezzo che conferma chiaramente il percorso evolutivo che ha già intrapreso Baby K e che, in questo nuovo brano, la vede vicina a uno dei più originali cantautori pop di questa generazione, ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Da oggi in radio, il nuovo singolo di, la cantantedelL’attesa è finita!(This is it/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo diK, con la speciale collaborazione di un grande artista internazionale qual è, è da oggi in radio eovunque al link https://K-.lnk.to/. Lasciatevi avvolgere da quello che è un pezzo che conferma chiaramente il percorso evolutivo che ha già intrapresoK e che, in questo nuovo brano, la vede vicina a uno dei più originali cantautori pop di questa generazione, ...

