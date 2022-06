Baby K ft Mika, Bolero è il loro tormentone estivo (Di venerdì 17 giugno 2022) Non è estate senza Baby K e infatti ci siamo tutti preoccupati quando abbiamo visto uscire i primi tormentoni estivi senza avere notizie dalla rapper. Qualche giorno fa però la cantante ci ha tranquillizzato ed ha annunciato il suo comeback con un pezzo in collaborazione con Mika . Dopo Roma Bangkok, Voglio Ballare con Te, Da Zero a Cento, Playa, Non Mi Basta Più, Pa Ti e Mohicani, Baby K è tornata con Bolero. Il brano è prodotto da Dardust e scritto da Baby K e Mika insieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre. Pronti a ballarla tutta l’estate? #Bolero feat. Mika out now! @Mikasounds Ascoltala qui: https://t.co/VKG5QH6bd5 — Baby K (@BabyKMUSIC) June 16, 2022 Baby K ft ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 giugno 2022) Non è estate senzaK e infatti ci siamo tutti preoccupati quando abbiamo visto uscire i primi tormentoni estivi senza avere notizie dalla rapper. Qualche giorno fa però la cantante ci ha tranquillizzato ed ha annunciato il suo comeback con un pezzo in collaborazione con. Dopo Roma Bangkok, Voglio Ballare con Te, Da Zero a Cento, Playa, Non Mi Basta Più, Pa Ti e Mohicani,K è tornata con. Il brano è prodotto da Dardust e scritto daK einsieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre. Pronti a ballarla tutta l’estate? #feat.out now! @sounds Ascoltala qui: https://t.co/VKG5QH6bd5 —K (@KMUSIC) June 16, 2022K ft ...

IlContiAndrea : La coppia che non ti aspetti e che potrebbe dare del filo da torcere alla corsa dei tormentoni estivi. #BabyK +… - mikaslight : RT @moonsounds_: mika cantando in italiano super in falsettto sovrapposto a baby k entrambi mixati: - __rikyS : RT @moonsounds_: mika cantando in italiano super in falsettto sovrapposto a baby k entrambi mixati: - moonsounds_ : mika cantando in italiano super in falsettto sovrapposto a baby k entrambi mixati: - BITCHYFit : Baby K ft Mika, Bolero è il loro nuovo tormentone estivo -