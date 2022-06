“Avete rotto er c…, andate a lavorà”: i gretini bloccano il traffico, ma finisce molto male (Video) (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu — Quando l’ecorompiballe di Extinction rebellion trova sul proprio cammino l’automobilista inc*zzato in coda sul Grande raccordo anulare, l’ecorompiballe è un uomo morto, o poco ci manca: accade a Roma, dove un gruppetto di attivisti gretini del noto movimento ecologista originario della Gran Bretagna ha avuto la malaugurata idea di interrompere il traffico sul Gra nell’ora di punta, con un sit-in di protesta contro il riscaldamento globale. La scena è stata ripresa dalle telecamere di Local Team. E i suddetti automobilisti non sono stati a guardare, gretini vs. automobilisti «Avete rotto er c…, andate a lavorà» è la frase più gentile uscita dalla bocca degli automobilisti imbottigliati sull’arteria stradale capitolina. Che già di suo — quando cioè non ci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu — Quando l’ecorompiballe di Extinction rebellion trova sul proprio cammino l’automobilista inc*zzato in coda sul Grande raccordo anulare, l’ecorompiballe è un uomo morto, o poco ci manca: accade a Roma, dove un gruppetto di attivistidel noto movimento ecologista originario della Gran Bretagna ha avuto la malaugurata idea di interrompere ilsul Gra nell’ora di punta, con un sit-in di protesta contro il riscaldamento globale. La scena è stata ripresa dalle telecamere di Local Team. E i suddetti automobilisti non sono stati a guardare,vs. automobilisti «er c…,» è la frase più gentile uscita dalla bocca degli automobilisti imbottigliati sull’arteria stradale capitolina. Che già di suo — quando cioè non ci ...

Pubblicità

dedicvtion : NON CI TORNO IN VODAFONE MI AVETE ROTTO I COGLIONI - Cris60077876 : RT @budino1234: Perché mi avete rotto. Cià #jeru - Optucan_ : RT @bowiesmelodrama: avete rotto il cazzo per un anno a insultare lorde per sp poi ieri sugli spalti a piangere tiè e sciacquatevi quella b… - Spicchidiniente : Avete rotto il cazzo co “la società deve vendere per sostenibilità, la cessione va fatta per il bilancio”, ai tifos… - therealButch3r : Avete rotto il CAXXO Pensate a tifare e basta. Forza Roma #conmourinhofinoallinferno #calciomercato #asroma… -