(Di venerdì 17 giugno 2022), 17 giu. - (Adnkronos) -ha accolto la2022 con uno spettacolo mozzafiato. Dopo una ragnatela di vie cittadine strette e tortuose, alle 12:15 gli equipaggi sono approdati nella spettacolare Piazza del Campo. Davanti ai loro occhi si è spalancata la visuale di una delle piazze più belle d'Italia. In quello che tradizionalmente è il regno del Palio delle Contrade, le auto storiche hanno sostato per il, che si è tenuto in Piazza Mercato nei pressi dell'area del “Tartarugone”. Oltre alle carrozzerie sgargianti delle vetture, il Campo è stato colorato dal tricolore, un omaggio all'italianità e al mitoFreccia Rossa. Le Prove Cronometrate che hanno preceduto l'arrivo in Piazza del Campo assegneranno il Trofeo Città di. A ...

Pubblicità

Il Tempo

La risalita della val d'Orcia, con le tradizionali Prove di Radicofani e i passaggi di Campiglia e San Quirico, farà da preludio all'arrivo a, dove la prima auto è attesa attorno alle 12:15 per ...... sviluppato in Olanda, per garantire un futuro all'd'epoca, limitando le emissioni ... Dopo la partenza da Roma le vetture risaliranno verso Ronciglione, per passare poi, puntare in ... Automobilismo: Siena accoglie la 1000 Miglia per il pranzo della terza tappa Condividi questo articolo:Roma, 17 giu. – (Adnkronos) – Al giro di boa è ancora l’equipaggio numero 46 a comandare la classifica della 1000 Miglia 2022. Andrea Vesco e Fabio Salvinelli hanno resistito ...Brescia, 13 giu. - (Adnkronos) - La 1000 Miglia 2022 torna ad attraversare l Italia in senso orario, con partenza e arrivo a Brescia dopo le tappe di Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma. A ...