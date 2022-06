Autodromo Mugello | si teme di perdere Gran Premio d’Italia | lo afferma il sindaco di Scarperia

Pubblicità

Timori in Toscana di perdere la MotoGp all'deldopo le affermazioni di Carmelo Ezpeleta, ceo di Dorna, la società organizzatrice del Motomondiale secondo il quale per l'Italia non sarebbe opportuno avere due gran premi (l'...... il numero uno della Dorna (la società che gestisce commercialmente il motomondiale), che nei giorni scorsi ha minacciato di escludere le gare dell'del, che si trova nel territorio ...Il Ceo di Dorna ha fatto trapelare l'ipotesi di una specie di ballottaggio fra i circuiti del Mugello e di Misano Adriatico per la sede del Gp d'Italia ...Il rischio secondo Ezpeleta che il Mugello perda il posto in calendario “Parole che ... non si conosceva la capienza delle tribune dell’autodromo e quali settori fossero accessibili alle persone.